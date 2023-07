Exposition « La Via Francigena » Eglise Notre-Dame de Calais Calais Catégories d’Évènement: Calais

Pas-de-Calais Exposition « La Via Francigena » Eglise Notre-Dame de Calais Calais, 16 septembre 2023, Calais. Exposition « La Via Francigena » 16 et 17 septembre Eglise Notre-Dame de Calais Entrée libre Cette exposition sur la Via Francigena vous emmènera de Canterbury à Rome sur la voie qu’empruntent les pélèrins, en expliquant l’historique de certaines communes traversées. Eglise Notre-Dame de Calais Rue du Seigneur de Gourdan 62193 Calais Calais 62100 Pas-de-Calais Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

