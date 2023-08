Exposition : « Le Boussagues d’hier » Église Notre-Dame de Boussagues La Tour-sur-Orb, 15 septembre 2023, La Tour-sur-Orb.

Exposition : « Le Boussagues d'hier » 15 et 16 septembre

Une exposition dans cette vaste église, permettra de découvrir le mode de vie d’une paroisse rurale du XIXe siècle et du XXe siècle à l’aide de documents originaux, de photos, d’objets et d’un film.

L'église Notre-Dame de la Pitié est une construction des XIIe, XIVe et XVIe siècles. Elle a été le siège d'un archiprêtré pendant cinq siècles et a été paroissiale jusqu'en 1965. La nef a été désaxée au XIVe siècle et élargie au XVIe siècle.

Une exposition de documents retraçant la vie du village du XIXᵉe siècle jusqu’aux années 1960 est mise en place. Cette exposition montre la vie rurale et festive du village ainsi que son lien avec l’histoire plus large. Elle est organisée par l’association pour la Sauvegarde et la Mise en Valeur de Notre-Dame de la Pitié de Boussagues. D23E4, parking en haut du village

