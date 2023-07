Profitez d’une visite et d’un concert dans cette église classée au titre des Monuments historiques Église Notre-Dame de Bourisp Bourisp Catégories d’Évènement: Bourisp

Hautes-Pyrénées Profitez d’une visite et d’un concert dans cette église classée au titre des Monuments historiques Église Notre-Dame de Bourisp Bourisp, 17 septembre 2023, Bourisp. Profitez d’une visite et d’un concert dans cette église classée au titre des Monuments historiques Dimanche 17 septembre, 14h00, 17h00 Église Notre-Dame de Bourisp Gratuit (libre participation). Entrée libre. Pour les Journées européennes du patrimoine, prenez le temps de visiter l’église Notre-Dame de Bourisp.

À la fin d’une après-midi de visite libre, vous pourrez assister à un concert à 17h en comagnie du groupe les Centaurées de Nistos pour des chants d’ici et d’ailleurs. Église Notre-Dame de Bourisp Bourg, 65170 Bourisp Bourisp 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie Cette église du XVIe siècle est décorée de nombreuses peintures monumentales remarquablement conservées, ainsi que d’un magnifique tabernacle. À l’entrée de l’église, une fresque représente les sept péchés capitaux, symbolisés par sept dames en costumes montées sur divers animaux.

À droite, en entrant dans la nef, une belle armoire eucharistique est intégrée dans le mur de l’église. Les murs et les plafonds, caractéristiques d’un art gothique tardif tel qu’il perdure dans ces régions, sont recouverts de peintures monumentales particulièrement bien conservées.

L’autel est surmonté d’un tabernacle non moins monumental, qui est l’œuvre de la famille de sculpteurs pyrénéens Ferrère. Ce tabernacle en bois polychrome et doré à la feuille d’or impressionne par le nombre et la finesse de ses détails. Il présente la vie de la Vierge Marie. L’abside, orientée vers le nord, est dédiée à la vie de Jésus-Christ. L’édifice est classé au titre des Monuments historiques depuis 1960. RD 929, près de Saint-Lary-Soulan. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00

2023-09-17T17:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 Licence libre Détails Catégories d’Évènement: Bourisp, Hautes-Pyrénées Autres Lieu Église Notre-Dame de Bourisp Adresse Bourg, 65170 Bourisp Ville Bourisp Departement Hautes-Pyrénées Lieu Ville Église Notre-Dame de Bourisp Bourisp

Église Notre-Dame de Bourisp Bourisp Hautes-Pyrénées https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bourisp/