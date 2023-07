Portraits Arvo Pärt | Diana Soh Eglise Notre Dame de Bordeaux Bordeaux, 6 mars 2024, Bordeaux.

Portraits Arvo Pärt | Diana Soh Mercredi 6 mars 2024, 20h00 Eglise Notre Dame de Bordeaux

Arvo Pärt

Da Pacem Domine

Magnificat

Soprano : Maëlle Vivares

Diana Soh

Accumulation, pour orgue seul

Vak, pour chœur mixte

Tu es magique, pour chœur de femmes

What is that I hear, pour chœur mixte

Arvo Pärt

Berliner Messe

Ténor : Luc Default

Basse : Jean-Philippe Fourcade

L’Estonien Arvo Pärt est incontestablement l’un des plus grands compositeurs vivants. Passé du sérialisme à l’influence médiévale, puis au minimalisme et au style le style tintinnabuli, il est l’auteur d’un œuvre immense offrant une large part au mysticisme. Ce programme donne aussi une grande place, avec une effet de miroir, aux œuvres de Diana Soh, compositrice en résidence à l’Opéra de Bordeaux pour la saison.

Coréalisation Cathedra, Opéra National de Bordeaux

Eglise Notre Dame de Bordeaux 4 Rue Mably, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Triangle d'Or Gironde Nouvelle-Aquitaine

2024-03-06T20:00:00+01:00 – 2024-03-06T21:30:00+01:00

2024-03-06T20:00:00+01:00 – 2024-03-06T21:30:00+01:00