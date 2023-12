CONCERT DE NOUVEL AN – JOHANN SEBASTIAN BACH – CANTATES BWV 155 & 156 Eglise Notre-Dame-de-Bonsecours Nancy Catégories d’Évènement: Meurthe-et-Moselle

Nancy CONCERT DE NOUVEL AN – JOHANN SEBASTIAN BACH – CANTATES BWV 155 & 156 Eglise Notre-Dame-de-Bonsecours Nancy, 7 janvier 2024, Nancy. Nancy Meurthe-et-Moselle

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Dimanche 2024-01-07 16:30:00

fin : 2024-01-07 17:30:00 Concert de Nouvel An avec La Chapelle de Bonsecours. Cantates BWV 155 & 156 de Johann Sebastian Bach Dixit Maria H.L. Hassler

Resonet in laudibus O. Di Lasso

In dulci jubilo H.L. Hassler Solistes :

Clara Ben Attar, soprane

Julien Freymuth, alto

Benoît Porcherot, ténor

Benjamin Colin, basse Jean-Sébastien Nicolas, orgue LA CHAPELLE DE BONSECOURS

Direction : Benoît Porcherot ENTRÉE LIBRE.

Eglise Notre-Dame-de-Bonsecours place de Castelnau

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est

