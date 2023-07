Visite commentée de l’église Notre-Dame de Bon-Secours église Notre-Dame de Bon-Secours Nieppe Catégories d’Évènement: Nieppe

Nord Visite commentée de l’église Notre-Dame de Bon-Secours église Notre-Dame de Bon-Secours Nieppe, 16 septembre 2023, Nieppe. Visite commentée de l’église Notre-Dame de Bon-Secours Samedi 16 septembre, 14h30 église Notre-Dame de Bon-Secours Entrée libre Visite guidée de l’église Notre-Dame de Bon-Secours, avec l’aide, nouvelle approche de ce bâtiment cultuel méconnu… église Notre-Dame de Bon-Secours parvis Notre-Dame 59850 NIEPPE Nieppe 59850 Nord 03 20 38 80 00 http://nieppe.fr parking Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T15:30:00+02:00

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T15:30:00+02:00 ville de Nieppe Détails Catégories d’Évènement: Nieppe, Nord Autres Lieu église Notre-Dame de Bon-Secours Adresse parvis Notre-Dame 59850 NIEPPE Ville Nieppe Departement Nord Lieu Ville église Notre-Dame de Bon-Secours Nieppe

église Notre-Dame de Bon-Secours Nieppe Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nieppe/