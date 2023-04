L’orgue dans tous ses états Tome 4 : Un orgue comment ça marche ? Eglise Notre Dame de Bon Secours La Bernerie-en-Retz Catégories d’évènement: La Bernerie-en-Retz

Loire-Atlantique

L’orgue dans tous ses états Tome 4 : Un orgue comment ça marche ? Eglise Notre Dame de Bon Secours, 16 septembre 2023, La Bernerie-en-Retz. L’orgue dans tous ses états Tome 4 : Un orgue comment ça marche ? Samedi 16 septembre, 10h30 Eglise Notre Dame de Bon Secours Au chapeau. places limitées de personnes par groupe pour la visite en tribune. Possibilités de plusieurs groupes. La tribune n’est pas accessible en fauteuil roulant Présentation sous Power-Point de l’orgue à tuyau de l’église en présence de l’organiste.

« Un orchestre à lui tout seul »

Visite de l’instrument en tribune et mini concert pour découvrir toutes les possibilités de l’instrument en présence de l’organiste.

Quizz adapté à l’âge des participants. Remise de prix aux meilleurs à l’issue de la visite Eglise Notre Dame de Bon Secours 44760 La Bernerie en Retz La Bernerie-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire 0680561066 [{« type »: « email », « value »: « orgami44760@gmail.com »}] Eglise Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00 Les Amis de l’Orgue de la Bernerie – Sylvie Blaché

Détails Catégories d’évènement: La Bernerie-en-Retz, Loire-Atlantique Autres Lieu Eglise Notre Dame de Bon Secours Adresse 44760 La Bernerie en Retz Ville La Bernerie-en-Retz Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Eglise Notre Dame de Bon Secours La Bernerie-en-Retz

Eglise Notre Dame de Bon Secours La Bernerie-en-Retz Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la bernerie-en-retz/

L’orgue dans tous ses états Tome 4 : Un orgue comment ça marche ? Eglise Notre Dame de Bon Secours 2023-09-16 was last modified: by L’orgue dans tous ses états Tome 4 : Un orgue comment ça marche ? Eglise Notre Dame de Bon Secours Eglise Notre Dame de Bon Secours 16 septembre 2023 Eglise Notre Dame de Bon Secours La Bernerie-en-Retz La Bernerie-en-Retz

La Bernerie-en-Retz Loire-Atlantique