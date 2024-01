Fête de la Musique Sacrée Église Notre-Dame-de-Bon-Port Nantes, vendredi 21 juin 2024.

Fête de la Musique Sacrée Les chœurs de la Cathédrale et les classes d’écoles partenaires créeront un Chœur unique pour Chanter Rutter, des Gospels et Spirituals lors de la Fête de la musique Vendredi 21 juin, 19h00 Église Notre-Dame-de-Bon-Port Entrée Libre

Début : 2024-06-21T19:00:00+02:00 – 2024-06-21T20:00:00+02:00

FÊTE DE LA MUSIQUE SACRÉE

Rutter, Gospels & Spirituals

A l’occasion de la Fête de la Musique, les chœurs de la Cathédrale se retrouvent avec les classes de collèges partenaires pour une soirée joyeuse dédiée aux plus belles pages de la musique sacrée de gospels et spirituals. Un concert à partager en famille.

LA MAÎTRISE, LE JEUNE CHŒUR ET LA SCHOLA

DE LA CATHÉDRALE DE NANTES.

LES CLASSES DE COLLÈGES PARTENAIRES.

MICKAËL DURAND, PIANO.

JULIEN BUIS, DIRECTION MUSICALE.

Église Notre-Dame-de-Bon-Port 2 Rue Damrémont nantes Nantes 44100 Centre Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire

Schola de la cathédrale Maîtrise de la Cathédrale

Amscn