Nantes Very Best Of de la Musique Sacrée Eglise Notre Dame de Bon Port Nantes, 21 juin 2023, Nantes. Very Best Of de la Musique Sacrée Mercredi 21 juin, 19h00 Eglise Notre Dame de Bon Port Les enfants de la pré-Maîtrise et de la Maîtrise vous invitent à fêter la musique dans un univers joyeux mêlant transcriptions et chefs-d’oeuvre de l’art choral. L’occasion également de redécouvrir certaines oeuvres instrumentales emblématiques transcrites pour les voix comme le Canon de Pachelbel… Les choeurs d’enfants de la Cathédrale seront rejoints par les chorales des collèges nantais partenaires… Nul doute que tous ensemble, ils inventeront une Fête de la Musique joyeuse et originale. Eglise Notre Dame de Bon Port 2, rue Danrémont – 44000 Nantes Nantes 44000 Loire Atlantique Pays de la Loire 0240357643 https://www.musiquesacree-nantes.fr/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

