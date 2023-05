Splendeur Romantique – Musique sacrée Cathédrale de Nantes Eglise Notre Dame de Bon Port, 11 juin 2023, Nantes.

2023-06-11

Horaire : 16:00 17:30

Gratuit : non Abonnement 3 concerts : 40€ et 28€ Tickets : 15€ et 10€ Réservations en ligne sur www.musiquesacree-nantes.fr & réseaux Festik/Fnac/France Billet Tous Publics

Ce concert exceptionnel réunit les voix des solistes, du Jeune Choeur de la Cathédrale, de la Schola et du Choeur Éclats de Voix accompagnées de L’Orchestrale, orchestre symphonique de Nantes. La musique magnifique d’Anton Bruckner irrigue ce concert en faisant mémoire du talent des grands-maîtres du passé en s’inscrivant dans son temps, celui d’un romantisme puissant. À la fois stricte, subtile et poétique, la musique sacrée de Bruckner est un bijou d’équilibre.

Eglise Notre Dame de Bon Port Centre-ville Nantes 44100

0240357643 https://www.musiquesacree-nantes.fr/