Eglise Notre Dame de Berneuil – Journées Européennes du Patrimoine Eglise Notre Dame de Berneuil Berneuil, 16 septembre 2023, Berneuil.

Berneuil,Charente

L’église Notre-Dame de Berneuil est de forme croix latine avec chœur, abside, et deux absidioles voûtées en cul de four. Elle est classée au titre des Monuments historiques depuis 1944. Découvrez cette église du XIIe siècle, récemment rénovée..

2023-09-16 10:00:00 fin : 2023-09-16 18:00:00. .

Eglise Notre Dame de Berneuil

Berneuil 16480 Charente Nouvelle-Aquitaine



The Notre-Dame de Berneuil church is in the form of a Latin cross with choir, apse, and two vaulted apsidioles. It has been listed as a Historic Monument since 1944. Discover this recently renovated 12th century church.

Notre-Dame de Berneuil es una iglesia de cruz latina con coro, ábside y dos absidiolos con bóveda de cañón. Está declarada Monumento Histórico desde 1944. Descubra esta iglesia del siglo XII recientemente renovada.

Die Kirche Notre-Dame de Berneuil hat die Form eines lateinischen Kreuzes mit einem Chor, einer Apsis und zwei Apsidiolen mit Kreuzgewölben. Sie ist seit 1944 als historisches Monument klassifiziert. Entdecken Sie diese kürzlich renovierte Kirche aus dem 12.

