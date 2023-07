Sacrement des malades Église Notre-Dame de Bercy Paris Catégorie d’Évènement: Paris Sacrement des malades Église Notre-Dame de Bercy Paris, 4 février 2024, Paris. Sacrement des malades Dimanche 4 février 2024, 11h00 Église Notre-Dame de Bercy Il peut être demandé par ceux qui désirent recevoir la force du Christ pour les aider à supporter l’épreuve d’une maladie grave ou de l’âge. Il est nécessaire de rencontrer un prêtre pour s’y préparer. Église Notre-Dame de Bercy Place Lachambeaudie, 75012 Paris Paris 75012 Quartier de Bercy Paris Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

