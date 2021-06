Sainte-Jalle Eglise Notre-Dame de Beauvert Drôme, Sainte-Jalle Eglise Notre-Dame de Beauvert – Sainte Jalle (26) Eglise Notre-Dame de Beauvert Sainte-Jalle Catégories d’évènement: Drôme

Sainte-Jalle

Eglise Notre-Dame de Beauvert – Sainte Jalle (26) Eglise Notre-Dame de Beauvert, 28 juin 2021-28 juin 2021, Sainte-Jalle. Eglise Notre-Dame de Beauvert – Sainte Jalle (26)

Eglise Notre-Dame de Beauvert, le lundi 28 juin à 20:00

### Vous serez accueilli autour du verre de l’amitié et vous pourrez admirer l’église romane et ses très beaux fonds baptismaux. Accueil et musique Eglise Notre-Dame de Beauvert Saint Jalle 26110 Sainte-Jalle Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-28T20:00:00 2021-06-28T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Sainte-Jalle Étiquettes évènement : Autres Lieu Eglise Notre-Dame de Beauvert Adresse Saint Jalle 26110 Ville Sainte-Jalle lieuville Eglise Notre-Dame de Beauvert Sainte-Jalle