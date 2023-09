Visite commentée Eglise d’Araules Eglise Notre-Dame d’Araules Araules, 16 septembre 2023, Araules.

Visite commentée Eglise d’Araules 16 et 17 septembre Eglise Notre-Dame d’Araules Gratuit

Visite commentée (14h) de l’ancien prieuré, le tableau de Notre Dame et l’église d’Araules suivie de la visite de l’église de Recharinges avec les vitraux de Charles Borie et les sculptures de Jean-Paul Six.

informations : 06 47 70 07 48

Eglise Notre-Dame d’Araules 43200 Araules Araules Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes 06 47 70 07 48 https://www.ot-des-sucs.fr On peut admirer à l’intérieur le tableau de Notre-Dame d’Araules classé monument historique en 2015….

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:30:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T15:30:00+02:00

©Araules