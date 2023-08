« Entre fresques et boiseries : deux églises atypiques des Monts d’Alban » une visite guidée à découvrir Église Notre-Dame d’Alban Alban, 16 septembre 2023, Alban.

« Entre fresques et boiseries : deux églises atypiques des Monts d’Alban » une visite guidée à découvrir Samedi 16 septembre, 10h00 Église Notre-Dame d’Alban Gratuit. Sur inscription. Nombre de place limité à 30 personnes.

L’église Notre-Dame d’Alban, véritable bible illustrée, abrite l’un des décors peints les plus aboutis du célèbre fresquiste Nicolaï Greschny. Celle de Lacalm, située sur la commune du Fraysse et dédiée à saint Jean, présente, quant à elle, un ensemble remarquable de boiseries sculptées par Pierre Paul Laclau et classées au titre des Monuments historiques depuis 1959. Laissez-vous enchanter par cet exceptionnel patrimoine religieux en Vallée du Tarn.

Église Notre-Dame d’Alban Place de l’église, 81250 Alban Alban 81250 Tarn Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/office-de-tourisme-vtma/evenements/jep-entre-fresques-et-boiseries-deux-eglises-atypiques-le-16-septembre-2023?utm_source=user&utm_medium=email-transac&utm_campaign=CONFIRMATION_CREATION_CAMPAGNE_EVENEMENT »}, {« type »: « email », « value »: « accueil.tourisme@valleedutarn.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 88 40 23 08 »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 63 55 39 14 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

©Office de Tourisme Vallée du Tarn & monts de l’Albigeois