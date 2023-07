Visite libre Église Notre-Dame d’Achères Achères, 16 septembre 2023, Achères.

Visite libre 16 et 17 septembre Église Notre-Dame d’Achères

Visite de cette jolie petite église et ancienne chapelle d’ermites du XIe et XIIe siècles.

Église Notre-Dame d’Achères Bourg d’Achères 18250 Achères Achères 18250 Cher Centre-Val de Loire 02 48 26 72 10 https://www.acheres18.fr L’église paroissiale, inscrite aux Monuments Historique depuis 1987, fut d’abord l’ancienne chapelle d’ermites qui vécurent en cet endroit aux XIe et XIIe siècle. L’érection en paroisse en 1768, à la demande des habitants d’Achères, entraîna la disparition du prieuré. Vendue comme bien national, l’église fut achetée par la commune. Les autres bâtiments du prieuré devinrent propriété privée. De l’enclos subsistent la chapelle devenue église, les fossés encore visibles à l’est de celle-ci ainsi que les bâtiments transformés au XIXe siècle.Avec une abside ronde percée de trois fenêtres de plein-cintre, une nef plus large que le chœur, deux petites chapelles du XVIe donnant sur la nef par d’étroits passages, son architecture vaut le détour. La pierre d’autel, posée sur deux montants latéraux ornés de grecques, doit être contemporaine de la fondation de l’église et daterait de la fin du XIe ou du début du XIIe siècle, ce qui est d’une extrême rareté. Parking à 200m

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Mairie d’Achères