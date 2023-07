visite guidée de l’église Église Notre-Dame Coust, 17 septembre 2023, Coust.

Visite commentée de l’église Notre Dame, extérieurement et intérieurement, par l’association « Coust, Notre Village » qui élabore actuellement un livret sur l’histoire et l’architecture de ce monument historique.

Église Notre-Dame Place du Général Delfosse 18210 Coust Coust 18210 Cher Centre-Val de Loire http://mairie.de.coust.free.fr/ Monument historique depuis 1911, cette église romane, remaniée au XVIe siècle, possède un clocher à flèche octogonale en pierre aux arêtes amorties de baguettes qui est daté postérieurement.

L’édifice se compose de cinq parties distinctes : une simple nef, un chœur, une abside en cul-de-four, un clocher et une sacristie, latéraux au chœur, et un « caquetoire », petit appentis adossé au clocher et à la nef. La nef est couverte par une voûte en berceau de bois plâtré. Sept vitraux à motifs géométriques et grisailles l’éclairent dont un œil-de-bœuf au-dessus du porche principal.

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T15:00:00+02:00

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:30:00+02:00

