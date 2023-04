Compétition de VTT Eglise Notre-Dame Colombiers Catégories d’Évènement: Colombiers

Vienne

Compétition de VTT Eglise Notre-Dame, 7 mai 2023, Colombiers. Compétition de VTT Dimanche 7 mai, 10h00, 13h00 Eglise Notre-Dame Entrée libre 10h : Course XC Jeune (de 9 à 14 ans) 13h : 4H endurance (à partir de 15 ans) Parcours : 5,6 km alliant technique et circuit roulant.

Départ : au jardin public, place de Manderen à Colombiers. Eglise Notre-Dame Place de Manderen 86490 Colombiers Colombiers 86490 Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-07T10:00:00+02:00 – 2023-05-07T12:00:00+02:00

2023-05-07T13:00:00+02:00 – 2023-05-07T17:00:00+02:00 maiavelo course veloTango

Détails Catégories d’Évènement: Colombiers, Vienne Autres Lieu Eglise Notre-Dame Adresse Place de Manderen 86490 Colombiers Ville Colombiers Departement Vienne Age min 9 Age max 99 Lieu Ville Eglise Notre-Dame Colombiers

Eglise Notre-Dame Colombiers Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/colombiers/

Compétition de VTT Eglise Notre-Dame 2023-05-07 was last modified: by Compétition de VTT Eglise Notre-Dame Eglise Notre-Dame 7 mai 2023 Colombiers Église Notre-Dame Colombiers

Colombiers Vienne