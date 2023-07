Visite libre d’une église du XIIIe siècle Église Notre-Dame Chenay, 16 septembre 2023, Chenay.

Visite libre d’une église du XIIIe siècle 16 et 17 septembre Église Notre-Dame Gratuit. Entrée libre.

Profitez d’une visite libre de l’édifice roman Notre-Dame de Chenay, mentionné au XIIIe siècle comme appartenant à Notre-Dame de Poitiers, qui ne se dévoile qu’une fois à l’intérieur. Cet édifice est lié au pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle et dispose d’un portail roman, et d’éléments sculptés intéressants.

Église Notre-Dame Place Edmond-Proust, 79120 Chenay Chenay 79120 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 05 49 07 38 53 La paroisse dépendit, jusqu’à la Révolution, de l’archiprêtre d’Exoudun. À une époque très reculée, la cure, l’église et tout ce qui en dépendait, se trouvaient aux mains du chapitre de Notre-Dame la Grande, à Poitiers. Construite à la fin du XIe siècle ou au début du XIIe siècle, l’église a été souvent remaniée. Il ne reste d’origine que les murs de soutènement, l’abside, le chœur et la porte intérieure sud. La voûte a été rebâtie au XVIIe siècle. Les chapelles Sainte-Anne et Sainte-Marie, datant du XIVe siècle et menaçant de s’écrouler, ont été restaurées en 1818. L’ancien porche a été démoli puis reconstruit en même temps que le clocher actuel, en 1882. L’édifice est à nef unique et à chevet plat.

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

