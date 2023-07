Concert de musique baroque Eglise Notre-Dame Châtel-Montagne Catégories d’Évènement: Allier

Châtel-Montagne Concert de musique baroque Eglise Notre-Dame Châtel-Montagne, 15 août 2023, Châtel-Montagne. Châtel-Montagne,Allier Concert de musique baroque, composé d’un clavecin, d’un basson et d’une flûte traversière..

2023-08-15 20:00:00 fin : 2023-08-15 21:45:00. EUR.

Eglise Notre-Dame Place de l’église

Châtel-Montagne 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Baroque music concert featuring harpsichord, bassoon and transverse flute. Concierto de música barroca, con clavicémbalo, fagot y flauta travesera. Konzert mit Barockmusik, bestehend aus Cembalo, Fagott und Querflöte.

