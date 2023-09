Cet évènement est passé Concert de l’ensemble vocal In Fine Église Notre-Dame Chambois Catégories d’Évènement: Chambois

Eure Concert de l’ensemble vocal In Fine Église Notre-Dame Chambois, 16 septembre 2023, Chambois. Concert de l’ensemble vocal In Fine Samedi 16 septembre, 20h30 Église Notre-Dame Durée 2h30. venez découvrir un édifice méconnu avec ses retables du XVIe siécle. L’ensemble vocal In Fine vous accompagnera dans la soirée. Église Notre-Dame Rue Vivaldi, Corneuil, 27240 Chambois Chambois 27240 Corneuil Eure Normandie 06 99 43 67 18 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T20:30:00+02:00 – 2023-09-16T22:30:00+02:00

2023-09-16T20:30:00+02:00 – 2023-09-16T22:30:00+02:00 dr Détails Catégories d’Évènement: Chambois, Eure Autres Lieu Église Notre-Dame Adresse Rue Vivaldi, Corneuil, 27240 Chambois Ville Chambois Departement Eure Lieu Ville Église Notre-Dame Chambois latitude longitude 48.882229;1.139612

Église Notre-Dame Chambois Eure https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chambois/