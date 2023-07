Visite du clocher de l’église Eglise Notre Dame Chailland Catégories d’Évènement: Chailland

Mayenne Visite du clocher de l’église Eglise Notre Dame Chailland, 17 septembre 2023, Chailland. Visite du clocher de l’église Dimanche 17 septembre, 14h00 Eglise Notre Dame Bâti en 1​892, l’église Notre-Dame de l’Assomption de style néo-gothique a été conçu par Eugène Hawke, architecte du département. Consacrée en 1927, l’église présente un ensemble de dix-neuf verrières classées, réalisé par Auguste Alleaume célèbre peintre-verrier en 1895.

Dimanche 1​7 septembre de 14h00 à 18h00 à Chailland le clocher de l’église sera accessible avec la possibilité de voir Henriette Clémentine, Madeleine Vitaline, et Antoinette Marie Victorine les trois cloches de l’église. Eglise Notre Dame 53420 Chailland Chailland 53420 Mayenne Pays de la Loire 02 43 02 70 11 Reconstruite à la fin du 19e s., elle est ornée de vitraux d’Auguste Alleaume. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

