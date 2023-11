Concert de Noël de l’Ensemble vocal de Maussac Eglise Notre-Dame Cazals, 3 décembre 2023, Cazals.

Cazals,Lot

L’Association Musique et Paroles 46 a le plaisir de vous convier à une fin de journée exceptionnelle mettant en vedette l’Ensemble vocal de Maussac, qui enchantera vos sens lors d’un concert magique dédié à la célébration de Noël.

Un moment musical empreint de féerie vous attend..

2023-12-03 17:00:00

Eglise Notre-Dame

Cazals 46250 Lot Occitanie



The Association Musique et Paroles 46 is pleased to invite you to an exceptional end-of-day event featuring the Ensemble vocal de Maussac, who will enchant your senses in a magical concert dedicated to the celebration of Christmas.

A magical musical experience awaits you.

La Association Musique et Paroles 46 tiene el placer de invitarle a un evento excepcional de fin de jornada con el Ensemble vocal de Maussac, que deleitará sus sentidos en un concierto mágico dedicado a la celebración de la Navidad.

Le espera una experiencia musical mágica.

Die Association Musique et Paroles 46 freut sich, Sie zu einem außergewöhnlichen Tagesabschluss mit dem Ensemble vocal de Maussac einladen zu können, das Ihre Sinne in einem magischen Konzert zur Weihnachtszeit verzaubern wird.

Es erwartet Sie ein märchenhafter musikalischer Moment.

