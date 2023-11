Concert de la Sainte Cécile Église Notre Dame Casteljaloux, 25 novembre 2023, Casteljaloux.

Casteljaloux,Lot-et-Garonne

Le public se laissera transporter par un programme flamboyant, cheminant de la pop culture à la musique de film en passant du pasodoble de concert au Jazz des années 50.

A l’issue de ce concert, tous les musiciens, petits et grands se retrouveront pour fêter leur Sainte Patronne, autour du traditionnel repas, accompagnés de leurs conjoints.

Les chefs d’orchestre, le conseil d’administration, le bureau ainsi que les musiciens d’Alegria Banda Casteljaloux vous attendent nombreux pour partager ces moments de joie, en musique.

Tous les dons versés à l’entrée de l’église seront au profit du Téléthon 2023. L’ensemble des fonds seront entièrement reversés à l’Assaut des Assos, organisatrice de cette manifestation dans la cité des cadets..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 . EUR.

Église Notre Dame

Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



The audience will be carried away by a flamboyant program, ranging from pop culture to film music, from concert pasodoble to 50s jazz.

At the end of the concert, all the musicians, young and old, and their spouses will gather for a traditional meal to celebrate their patron saint.

The Alegria Banda Casteljaloux conductors, Board of Directors, Executive Committee and musicians look forward to seeing you all there to share in these joyous musical moments.

All donations made at the church entrance will be donated to the Telethon 2023. All proceeds will be donated to Assaut des Assos, the organizers of this event in the city of cadets.

El público se dejará llevar por un programa extravagante, que abarca desde la cultura pop hasta la música de cine, desde el pasodoble de concierto hasta el jazz de los años 50.

Al final del concierto, todos los músicos, jóvenes y mayores, y sus cónyuges se reunirán en una comida tradicional para celebrar a su patrona.

Los directores, el consejo de administración, la oficina y los músicos de Alegría Banda Casteljaloux esperan ver a muchos de ustedes allí para compartir estos momentos de alegría y música.

Todas las donaciones hechas en la entrada de la iglesia serán donadas al Teletón 2023. Todo lo recaudado se destinará a Assaut des Assos, organizadores de este evento en la ciudad de Cadets.

Das Publikum wird sich von einem feurigen Programm mitreißen lassen, das von Popkultur über Filmmusik und Konzertpasodoble bis hin zum Jazz der 50er Jahre reicht.

Im Anschluss an das Konzert treffen sich alle großen und kleinen Musiker mit ihren Ehepartnern, um ihre Schutzpatronin bei einem traditionellen Essen zu feiern.

Die Dirigenten, der Verwaltungsrat, das Büro und die Musiker der Alegria Banda Casteljaloux erwarten Sie zahlreich, um diese fröhlichen Momente mit Musik zu teilen.

Alle Spenden, die am Eingang der Kirche abgegeben werden, kommen dem Telethon 2023 zugute. Alle Gelder gehen an Assaut des Assos, den Organisator der Veranstaltung in der Stadt der Kadetten.

Mise à jour le 2023-11-18 par OT Coteaux et Landes de Gascogne