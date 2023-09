Cet évènement est passé Visite libre de l’église et ses vitraux Eglise Notre-Dame Bressuire Catégories d’Évènement: Bressuire

Deux-Sèvres Visite libre de l’église et ses vitraux Eglise Notre-Dame Bressuire, 17 septembre 2023, Bressuire. Visite libre de l’église et ses vitraux Dimanche 17 septembre, 14h30 Eglise Notre-Dame Gratuit. Réservation sur place obligatoire. Nombre de places limité à 24 personnes. Prévoir des chaussures de marche. Participez à une visite libre de l’église Notre-Dame de Bressuire, avec unemontée au clocher toutes les 30 min. Eglise Notre-Dame 17 Place Notre Dame, 79300 Bressuire Bressuire 79300 Bressuire Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 05 49 80 49 80 https://www.ville-bressuire.fr/ Édifiée aux Xe et XIIe siècles, l’église est citée dès 1090. Elle est surmontée, au milieu du XVIe siècle d’un clocher gothique de 56 mètres qui domine la ville. Des travaux de restauration, menés de 1978 à 2000, ont permis de dévoiler les peintures murales de 1821 qui ornent le chœur. Elle a été aussi rénovée en 2000 à la suite de la tempête de décembre 1999. Présence de parkings. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d'Évènement: Bressuire, Deux-Sèvres

