Visite de l’Église Notre-Dame / Brennilis Eglise Notre-Dame / Brennilis Brennilis Catégories d’Évènement: Brennilis

Finistère Visite de l’Église Notre-Dame / Brennilis Eglise Notre-Dame / Brennilis Brennilis, 16 septembre 2023, Brennilis. Visite de l’Église Notre-Dame / Brennilis 16 et 17 septembre Eglise Notre-Dame / Brennilis Visite gratuite commentée, Français, Anglais, Allemand. Accessible à tous y compris aux personnes à mobilité réduite Visite du patrimoine religieux de Brennilis / Eglise Notre Dame – Monument historique classé du XVe siècle. Eglise Notre-Dame / Brennilis Le Bourg, 29690, Brennilis Brennilis 29690 Finistère Bretagne 0298996107 http://www.mairie-brennilis.com/pages/patrimoine.html https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00089846;http://patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/eglise-paroissiale-notre-dame-brennilis/d971ebd8-231b-49e7-b845-a3d3d49afd47 Église de la fin du 15e siècle (année 1485 inscrite près du maître-autel).

Édifice à trois nefs couvert d’une voûte en bois avec entraits et sablières sculptés. Les poinçons sont ornés d’écussons peints. Le chevet a conservé d’anciens vitraux du 15e siècle, consacrés à la vie de la Vierge. parking Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 Coadour Dominique Détails Catégories d’Évènement: Brennilis, Finistère Autres Lieu Eglise Notre-Dame / Brennilis Adresse Le Bourg, 29690, Brennilis Ville Brennilis Departement Finistère Lieu Ville Eglise Notre-Dame / Brennilis Brennilis

Eglise Notre-Dame / Brennilis Brennilis Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brennilis/