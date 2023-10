Marché contrôlé de producteurs locaux de truffes Eglise Notre Dame Brantôme en Périgord, 1 décembre 2023, Brantôme en Périgord.

Brantôme en Périgord,Dordogne

Marché aux truffes de 9h30 à 12h..

2023-12-01 fin : 2023-12-01 12:00:00. .

Eglise Notre Dame Office de Tourisme

Brantôme en Périgord 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Truffle market from 9:30 am to 12 pm.

Mercado de la trufa de 9.30 a 12 horas.

Trüffelmarkt von 9:30 bis 12:00 Uhr.

Mise à jour le 2023-10-25