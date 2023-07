Concert d’orgue et découverte participative de l’orgue en compagnie de Juliette Grellety-Bosviel à l’église Notre-Dame Église Notre-Dame Boulogne-Billancourt Catégories d’Évènement: Boulogne-Billancourt

17 septembre 2023

Concert d'orgue et découverte participative de l'orgue en compagnie de Juliette Grellety-Bosviel à l'église Notre-Dame

Dimanche 17 septembre, 15h00

Entrée libre

Juliette Grellety Bosviel est titulaire des Orgues de Notre-Dame de Boulogne (Hauts-de-Seine) et titulaire-adjointe des Orgues historiques de Saint-Gervais (Paris). Elle a étudié l'orgue avec André Isoir, Jean Boyer et Aude Heurtematte et obtenu une médaille d'Or et un 1er Prix d'Excellence au Conservatoire national de région de Lille.

Église Notre-Dame
2 rue de l'Église
92100 Boulogne-Billancourt

Seul témoin du passé médiéval de Boulogne, l'église construite selon le désir de Philippe IV le Bel est aussi remarquable pour sa restauration du XIXe siècle, érudite et poétique

Métro. ligne10- bus: 123,260,460.

©Ville de Boulogne-Billancourt

