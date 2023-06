Église Notre-Dame-de-l’Assomption, Bouin (85) Eglise Notre-Dame Bouin, 8 juillet 2023, Bouin.

Église Notre-Dame-de-l’Assomption, Bouin (85) Samedi 8 juillet, 14h00 Eglise Notre-Dame Entrée libre / réservation auprès de la mairie pour visiter le clocher

La mairie de Bouin participera de nouveau à La Nuit des églises en vous proposant plusieurs activités :

Dès 14h, il sera possible d’entrer dans l’église pour y découvrir une exposition sur l’abbé Picaud, prêtre-artiste du XXe siècle. Vous pourrez aussi visiter le trésor et en apprendre plus sur l’art du vitrail contemporain lors de visites commentées.

Le clocher sera exceptionnellement accessible pour des visites guidées sur réservation auprès de la mairie ( 02 51 49 74 14 )

La soirée se poursuivra par une messe à 18h et un concert à 21h avec le duo Lutz ÉternA à travers le chant et les musiques du monde.

Eglise Notre-Dame 5000 Place de l’Église 85230 Bouin Bouin 85230 Vendée Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 51 49 74 14 »}]

