Loir-et-Cher Visite libre et gratuite Église Notre-Dame Bouffry, 16 septembre 2023, Bouffry. Visite libre et gratuite 16 et 17 septembre Église Notre-Dame Découvrez notre belle église ouverte spécialement pour les journées européennes du patrimoine. Église Notre-Dame Le Bourg 41270 Bouffry Bouffry 41270 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire L’église Notre-Dame ou église de la nativité de la Sainte Vierge, d’après le docteur Sueur, date du XIIe siècle dans son gros œuvre, en témoignent le contrefort plat du mur nord et ceux de l’abside, construits en grison. Elle a été profondément remaniée au XVe siècle, la nef fut prolongée et les contreforts de craie ont été rajoutés. En 1834 le vocable concernant l’église est « la nativité de la Sainte Vierge » et en 1945 ce vocable a été « Notre Dame ». Au XIXe siècle un clocher-porche carré a été ajouté. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

