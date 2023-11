Antonio Vivaldi : Les Quatre Saisons Église Notre-Dame – Bordeaux Bordeaux, 4 janvier 2024, Bordeaux.

L’orchestre Paris Classik

La genèse de l’orchestre Paris Classik part d’une amitié de longue date entre les musiciens qui le compose. L’orchestre Paris Classik est animé par un souffle de fraicheur, aborde le baroque comme le classique et le contemporain, persuadé que la musique est vivante, qu’elle est affaire de dialogue, de vérité, d’étincelles et de vibrations.

Il se produit à raison de plus de cent concerts par an notamment durant la saison musicale de la Sainte Chapelle de Paris, l’orchestre est formé par les solistes des plus grandes formations parisiennes.*

Stéphane Hénoch

Après des études au conservatoire supérieur de Paris Stéphane Hénoch intègre l’orchestre national de France avec lequel il se produit autant en France qu’à l’étranger sous la baguette des plus grands chefs tels que Bernstein, Muti, Maazel, Masur, Haitink…

Parallèlement au symphonique, il aime s’aventurer dans d’autres univers comme le jazz ( Grapelli, Legrand, Le Lann…) les musiques de films (Legrand,Desplat…) et la formation Paris Classik.

Claire Cervera mezzo soprano

Claire Cervera, mezzo-soprano, a d’abord commencé ses études par le piano. Une fois son Premier Prix du Conservatoire obtenu, elle continue avec des études de percussions classiques et de Chant Lyrique au CRR de Paris puis à la Haute-Ecole de Musique de Genève. Une fois ses diplômes en poches, elle débute sa carrière dans plusieurs ateliers lyriques et elle se produit dans divers opéras. Spécialisé dans la musique de chambre, elle se produit souvent avec le quatuor Paris Classik à la Sainte Chapelle.

Église Notre-Dame – Bordeaux 4 Rue Mably, 33000 Bordeaux

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-04T20:30:00+01:00 – 2024-01-04T21:00:00+01:00

VIVALDI schubert

