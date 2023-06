Au Chœur de l’Arménie : concert exceptionnel à l’église Notre-Dame de Bordeaux Église Notre-Dame – Bordeaux Bordeaux, 20 juin 2023, Bordeaux.

Nous avons l’immense plaisir de vous convier à un superbe concert-événement qui aura lieu le mardi 20 juin à l’église Notre-Dame de Bordeaux. Un concert de musique traditionnelle arménienne organisé par deux associations locales.

« Au Chœur de l’Arménie », une rencontre musicale à ne pas manquer à Bordeaux durant la fête de la musique !

Nous avons la chance d’accueillir à Bordeaux les KHAZER, un ensemble vocal arménien en tournée en France. Ils seront à Paris durant 10 jours et descendront à Bordeaux pour 3-4 jours pour partager avec nous des chants traditionnels arméniens.

Le chœur Khazer, dirigé par Ani Navasardyan, est composé de 12 chanteurs et chanteuses. Le répertoire des Khazer comprend des compositions contemporaines du monde entier, mais les Khazer chantent essentiellement de la musique arménienne, selon les lois du folklore arménien, et embrassent aussi fidèlement que possible les chants traditionnels arméniens. Les chants du célèbre compositeur Soghomon Komitas seront, bien entendu, à l’honneur !

Ce mardi 20 juin à 20h30, les Khazer partageront la scène avec des musiciens talentueux. Un concert exclusivement arménien, avec par ailleurs quelques musiciens non arméniens. Des artistes talentueux ont répondu présents et se joindront à la fête pour faire vivre la musique arménienne :

le pianiste concertiste et pédagogue Cyril Phelix

le violoniste soliste de l’ONBA Stéphane Rougier

le pianiste Artavazd Kachatrian

la chanteuse soprano Yara Kasti

Et bien des surprises encore…

Ce concert est caritatif : les recettes de cet événement permettront de couvrir les dépenses liées au séjour des artistes arméniens et de soutenir les activités culturelles des associations arméniennes en Nouvelle-Aquitaine. Les sommes collectées contribueront notamment à la restoration de l’église et de la paroisse arménienne située à Bègles nouvellement constituée.

Église Notre-Dame – Bordeaux 4 Rue Mably, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Triangle d'Or Gironde Nouvelle-Aquitaine

2023-06-20T20:30:00+02:00 – 2023-06-20T22:00:00+02:00

