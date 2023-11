Concert à Bordeaux : Les 4 Saisons de Vivaldi Eglise Notre Dame, Bordeaux, 30 novembre 2023, Bordeaux.

Concert à Bordeaux : Les 4 Saisons de Vivaldi Jeudi 30 novembre, 20h30 Eglise Notre Dame, Billetterie en ligne. Tarifs : 15 – 25 €. Participation libre pour les enfants.

La musique fait du bien à votre âme. Telle est la devise de l’Ensemble Musicâme France.

Les solistes de l’Ensemble Musicâme France vous invitent à vivre une expérience musicale inoubliable au sein de l’élégante Église Notre-Dame de Bordeaux. Ce monument classé éblouit les visiteurs par sa splendeur intemporelle… Il s’agit d’un trésor architectural qui éveille les sens et invite à la contemplation, témoignant de la grandeur spirituelle et artistique de la région bordelaise. Nous vous invitons à un voyage musical enchanteur autour des plus belles œuvres de musique classique. Un concert à l’Église Notre-Dame de Bordeaux est un must-see lorsque vous êtes dans la région !

Programme

L.Einaudi : Experience

G.Fauré : Fantaisie pour flûte

A.Dvořák : Quatuor américain (Final)

A.Vivaldi : Concerto en Ut RV444

M.De Falla : Danse espagnol « La vida breve »

S.Mercadante : Concerto pour flûte en Mi min.

H.Arlen : Somewhere over the rainbow

A.Vivaldi : Les Quatre Saisons : Concerto en Fa min « l’hiver »

Eglise Notre Dame, 4 rue Mably 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Triangle d'Or Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-30T20:30:00+01:00 – 2023-11-30T22:00:00+01:00

