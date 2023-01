Concert Générations “Sonates de Senaillé et Leclair” Eglise Notre Dame Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde

Concert Générations “Sonates de Senaillé et Leclair” Eglise Notre Dame, 7 mars 2023, Bordeaux. Concert Générations “Sonates de Senaillé et Leclair” Mardi 7 mars, 20h30 Eglise Notre Dame

Tarif : à partir de 13 €.

Rendez-vous le mardi 7 mars à l’Eglise Notre-Dame pour un concert unique de deux artistes mondialement connus : William CHRISTIE et Théotime LANGLOIS DE SWARTE ! Eglise Notre Dame Place Mably 33000 Bordeaux Centre ville Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine À la croisée des écoles italienne et française, Leclair et Senaillé furent en quelque sorte les Paganini du XVIIIe siècle français. Virtuoses autant que poétiques, toujours formidablement rythmées et dansantes, leurs sonates trouvent sous les doigts de Théotime Langlois de Swarte et William Christie deux ardents défenseurs.

Par-delà les générations, le grand maître de la musique baroque et le jeune prodige du violon unissent leurs voix pour nous faire redécouvrir ces pages encore injustement méconnues. Ensemble : Les Arts Florissants

Distribution : William CHRISTIE, clavecin & Théotime LANGLOIS DE SWARTE, violon Programme George Frideric HANDEL – Sonate pour violon et basse continue en Ré majeur HWV 371 (Opus 1 n° 13)

Jean-Baptiste SENAILLE – Sonate n°6 en sol mineur (Livre 1)

Jean-Marie LECLAIR – Sonate n°5 en la majeur (Livre 1)

Jean-Baptiste SENAILLE – Sonate n°5 en do mineur (Livre 1)

Jean-Baptiste SENAILLE – Sonate n°10 en ré majeur (Livre 3)

Jean-Marie LECLAIR – Transcription extraite de la Sonate n°5 pour deux violons en mi mineur op.3

Jean-Marie LECLAIR – Sonate n° 2 en fa majeur (Livre II)

Jean-Baptiste SENAILLE – Sonate n°5 en mi mineur (Livre 4)

Arcangelo CORELLI – Folia (Sonates, op.5)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-07T20:30:00+01:00

2023-03-07T23:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Eglise Notre Dame Adresse Place Mably 33000 Bordeaux Centre ville Ville Bordeaux lieuville Eglise Notre Dame Bordeaux Departement Gironde

Eglise Notre Dame Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

Concert Générations “Sonates de Senaillé et Leclair” Eglise Notre Dame 2023-03-07 was last modified: by Concert Générations “Sonates de Senaillé et Leclair” Eglise Notre Dame Eglise Notre Dame 7 mars 2023 bordeaux Église Notre-Dame Bordeaux

Bordeaux Gironde