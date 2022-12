Les Arts Florissants – Master Class Eglise Notre-Dame Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Les Arts Florissants – Master Class Eglise Notre-Dame, 6 mars 2023, Bordeaux. Les Arts Florissants – Master Class Lundi 6 mars 2023, 10h00, 20h30 Eglise Notre-Dame

Tarif : 1 €. Sur réservation.

Lundi 6 mars de 10h à 16h30, rendez-vous à l’Eglise Notre-Dame pour un une master class suivie d’un concert de restitution à 20h30. Eglise Notre-Dame 1 rue Mably 33000 Bordeaux Bordeaux Gironde Nouvelle-Aquitaine Cette master class s’adresse aux chanteurs, clavecinistes et violonistes baroques confirmés. Elle se termine par un concert le soir-même.

Concert de restitution à 20h30 le soir-même (entrée libre) .

La master class est publique sur réservation (1€)

