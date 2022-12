Concert d’ouverture – Les feux d’artifice royaux Eglise Notre-Dame Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Concert d’ouverture – Les feux d’artifice royaux Eglise Notre-Dame, 28 janvier 2023, Bordeaux. Concert d’ouverture – Les feux d’artifice royaux Samedi 28 janvier 2023, 20h30 Eglise Notre-Dame

Tarif : 25 €.

Rendez-vous à l’Eglise Notre-Dame le samedi 28 janvier à 20h30 pour un concert unique suivi de feux d’artifices ! Eglise Notre-Dame 1 rue Mably 33000 Bordeaux Bordeaux Gironde Nouvelle-Aquitaine Nous ouvrons la saison avec un concert royal autour de l’eau et du feu : la deuxième suite Water music et les fameux Feux d’artifices royaux de Haendel, musique d’apparat à la cour d’Angleterre.

Nous découvrirons les anecdotes autour des événements pour lesquels ces musiques symphoniques et grandioses ont été composées. Nous entendrons également le magnifique Concerto pour hautbois en sol mineur HWV 278. Samedi 28 janvier – 20h30

Cathedra Orchestra

Dominique Descamps, hautbois solo

Alexis Duffaure, direction

