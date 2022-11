Concert de Noël Eglise Notre-Dame Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Concert de Noël Eglise Notre-Dame, 16 décembre 2022, Bordeaux. Concert de Noël Vendredi 16 décembre, 20h30 Eglise Notre-Dame

Entrée libre.

Retrouvez les chants de Noël par le chant voyageur le vendredi 16 décembre à l’église Notre Dame. Eglise Notre-Dame 4 rue Mably Triangle d’Or Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine Voilà la période de Noël ! La joie est dans toutes les rues, les sourires sur tous les visages, et la musique dans tous le c(h)œurs. Pour bien la lancer, rien de tel que notre traditionnel concert à Sainte-Geneviève, qui nous accueille encore une fois, pour notre plus grand plaisir. Au programme : des chants de Noël du monde entier, et quelques pièces de notre nouveau programme.

2022-12-16T20:30:00+01:00

2022-12-16T22:00:00+01:00

