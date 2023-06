Visite guidée d’une église du XIIe siècle Église Notre-Dame Berneuil, 16 septembre 2023, Berneuil.

Visite guidée d’une église du XIIe siècle 16 et 17 septembre Église Notre-Dame Gratuit. Entrée libre.

Au Moyen Âge, Berneuil se trouvait sur l’un des chemins de Compostelle, entre Tours et l’Espagne. Le croisillon sud possède encore une peinture murale du XIVe siècle, représentant un personnage avec fleur de lys et auréole, qui ne peut donc être que saint Louis, seul roi de France à avoir été canonisé.

L’ensemble de l’édifice a été relevé d’un étage à titre défensif et de refuge, probablement au XIVe ou XVe siècle, à l’époque de la guerre de Cent Ans.

Venez découvrir ce lieu chargé d’histoire, lors d’une visite libre ou guidée de l’église, par les membres de l’association Berneuil Patrimoine.

L'église Notre-Dame est de forme croix latine avec chœur, abside, et deux absidioles voûtées en cul de four.

Elle est classée au titre des Monuments historiques depuis 1944.

Découvrez cette église du XIIe siècle, récemment rénovée. Vous pourrez admirer les peintures murales de saint Louis et

de sainte Apolline en pied. Un double litre funéraire est présent : celui de Louvois et de seigneurs locaux. Parkings de la Mairie ou du Champ de Foire.

