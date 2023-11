Noël à Bergerac – Concert chorale et orgue Eglise Notre Dame Bergerac, 23 décembre 2023, Bergerac.

Bergerac,Dordogne

Les Amis de l’Orgue vous propose un concert chorale et orgue à l’église Notre Dame dans le cadre des festivités de Noël de Bergerac.

2023-12-23

Eglise Notre Dame Place de Lattre de Tassigny

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Les Amis de l’Orgue offer a choir and organ concert at Notre Dame church as part of Bergerac’s Christmas festivities

Los Amigos del Órgano presentan un concierto de coro y órgano en la iglesia de Notre Dame, en el marco de las fiestas navideñas de Bergerac

Les Amis de l’Orgue bietet Ihnen ein Chor- und Orgelkonzert in der Kirche Notre Dame im Rahmen der Weihnachtsfeierlichkeiten in Bergerac

