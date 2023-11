Visite de l’orgue de Notre Dame Eglise Notre Dame Bergerac, 17 décembre 2023, Bergerac.

Bergerac,Dordogne

L’association Les Amis de l’orgue vous propose une visite de l’orgue de l’église Notre Dame..

2023-12-17 fin : 2023-12-23 17:00:00. .

Eglise Notre Dame Place de Lattre de Tassigny

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The association Les Amis de l’orgue invites you to visit the organ at Notre Dame church.

La asociación Les Amis de l’orgue le invita a visitar el órgano de la iglesia de Notre Dame.

Der Verein Les Amis de l’orgue bietet Ihnen eine Besichtigung der Orgel in der Kirche Notre Dame an.

Mise à jour le 2023-11-20 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides