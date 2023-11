Concert Advent Carols Eglise Notre Dame Bergerac, 3 décembre 2023, Bergerac.

Bergerac,Dordogne

Venez assister à un concert de pre-christmas music in english for choir and audience.

Le choeur sera animé par Voix Sacrées.

2023-12-03 fin : 2023-12-03 . .

Eglise Notre Dame Place de Lattre de Tassigny

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Come and enjoy a concert of pre-christmas music in english for choir and audience.

The choir will be led by Voix Sacrées

Ven a disfrutar de un concierto de música prenavideña en inglés para coro y público.

El coro estará dirigido por Voix Sacrées

Erleben Sie ein Konzert mit pre-christmas music in englischer Sprache für Chor und Publikum.

Der Chor wird von Voix Sacrées moderiert

Mise à jour le 2023-11-18 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides