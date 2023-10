Polyphonies corses : Jean-Paul Poletti et les choeurs de Sartene Eglise Notre-Dame Bergerac, 28 octobre 2023, Bergerac.

Bergerac,Dordogne

Un concert de polyphonies corses, avec Jean-Paul Poletti et le chœur de Sartène, se tient à l’église Notre-Dame, à 17h.

Points de vente à Bergerac : Magy Mercerie (Rue Cyrano), Tabac des halles, Garage Peyrichou (place des 2 conils).

Billetterie le jour du concert à partir de 16h..

Eglise Notre-Dame Place de Lattre de Tassigny

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



A concert of Corsican polyphony, with Jean-Paul Poletti and the Sartène choir, takes place at Notre-Dame church, at 5pm.

Sales outlets in Bergerac: Magy Mercerie (Rue Cyrano), Tabac des halles, Garage Peyrichou (place des 2 conils).

Ticket sales on the day of the concert from 4pm.

Un concierto de polifonía corsa, con Jean-Paul Poletti y el coro de Sartène, tendrá lugar en la iglesia de Notre-Dame a las 17:00 horas.

Puntos de venta en Bergerac: Magy Mercerie (rue Cyrano), Tabac des halles, Garage Peyrichou (place des 2 conils).

Venta de entradas el día del concierto a partir de las 16.00 h.

Um 17 Uhr findet in der Kirche Notre-Dame ein korsisches Polyphoniekonzert mit Jean-Paul Poletti und dem Ch?ur de Sartène statt.

Vorverkaufsstellen in Bergerac: Magy Mercerie (Rue Cyrano), Tabac des halles, Garage Peyrichou (place des 2 conils).

Kartenvorverkauf am Tag des Konzerts ab 16 Uhr.

