Festival Orgue en Fête : orgue & cinq saxophones Eglise Notre-Dame Bergerac, 22 octobre 2023, Bergerac.

Bergerac,Dordogne

Les Amis de l’Orgue vous proposent un concert avec orgue et 5 saxophones pour clôturer le 10 festival Orgue en Fête. Sera présent l’ensemble Rhombus, composé de Marco Martinez, Antonio Felipe, Javier Quintana, Clara Arce, Juan-Antonio Molla et Javier Saez..

2023-10-22

Eglise Notre-Dame Place de Lattre de Tassigny

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Les Amis de l’Orgue propose a concert with organ and 5 saxophones to close the 10th Orgue en Fête festival. The Rhombus ensemble will be present, comprising Marco Martinez, Antonio Felipe, Javier Quintana, Clara Arce, Juan-Antonio Molla and Javier Saez.

Los Amigos del Órgano ofrecen un concierto con órgano y 5 saxofones para clausurar el 10º festival Orgue en Fête. El concierto contará con la participación del conjunto Rombo, formado por Marco Martínez, Antonio Felipe, Javier Quintana, Clara Arce, Juan-Antonio Molla y Javier Sáez.

Die Orgelfreunde laden Sie zu einem Konzert mit Orgel und 5 Saxophonen ein, um das 10. Festival Orgue en Fête abzuschließen. Das Ensemble Rhombus, bestehend aus Marco Martinez, Antonio Felipe, Javier Quintana, Clara Arce, Juan-Antonio Molla und Javier Saez, wird anwesend sein.

