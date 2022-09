Démonstration de taille de pierre Eglise Notre-Dame Bergerac Catégories d’évènement: Bergerac

Démonstration de taille de pierre Vendredi 14 octobre, 14h00 Eglise Notre-Dame

Gratuit. Entrée libre.

Eglise Notre-Dame Place de Lattre de Tassigny, 24100 Bergerac

Édifice religieux de style néo-gothique dont l’achèvement de la construction, par l’architecte Paul Abadie, date de 1865. De type allongé, l’édifice correspond à la typologie abadienne habituelle (clocher-porche élevé dont le premier étage s’ouvre sur la nef en jouant le rôle de tribune, la nef est flanquée de deux bas-côtés étroits, un transept précède l’abside à déambulatoire et elle est pourvue de trois chapelles). Outre ses propres créations, le décor et le mobilier sont signés par les collaborateurs de Paul Abadie : Léon Baleyre et Michel Pascal pour les sculptures, Edouard Didron pour les vitraux. L’église représente un projet global exemplaire dans l’œuvre de Paul Abadie. La taille d’un pinacle au pied de l’église Notre-Dame : c’est le chantier qui se déroule en ce moment même à Bergerac. Un tailleur de pierre et compagnon du Tour de France montrera aux élèves tous les aspects de son métier.

