Concert Église Notre-Dame Bellegarde, 17 septembre 2023, Bellegarde.

Concert Dimanche 17 septembre, 16h00 Église Notre-Dame

L’ensemble Druzilla est un jeune trio composé de trois musiciens passionnés : Adèle Amar, chanteuse et professeure de chant, Dimitri Cunty, formé à la guitare baroque et au Théorbe et Johann Pichard, Gambiste et membre de l’Orchestre Symphonique d’Orléans.

Ces trois musiciens ont à cœur de faire vivre le répertoire baroque de Monteverdi à Purcell en passant par Frescobaldi ou encore Moulinié.

Église Notre-Dame Place Jules-Ferry 45270 Bellegarde Bellegarde 45270 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « culture@bellegarde45.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0238904578 »}] Bâtie en 1124 par les chanoines réguliers de Sens, elle arbore une façade classée Monument Historique. Parking à 10 mètres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

L’ensemble Druzilla