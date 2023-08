Visite du grand orgue de l’église Notre-Dame Eglise Notre-Dame Beaufort-en-Anjou Catégories d’Évènement: Beaufort-en-Anjou

Maine-et-Loire Visite du grand orgue de l’église Notre-Dame Eglise Notre-Dame Beaufort-en-Anjou, 16 septembre 2023, Beaufort-en-Anjou. Visite du grand orgue de l’église Notre-Dame Samedi 16 septembre, 14h00 Eglise Notre-Dame Entrée libre et gratuite La majestueuse église Notre-Dame vous ouvre ses portes. Le musicien Marc Inglebert vous y fait découvrir le grand orgue, samedi de 14h à 18h, gratuit, sans réservation. Eglise Notre-Dame 3 Place Notre Dame, 49250 Beaufort-en-Anjou Beaufort-en-Anjou 49250 Beaufort-en-Vallée Maine-et-Loire Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d'Évènement: Beaufort-en-Anjou, Maine-et-Loire Autres Lieu Eglise Notre-Dame Adresse 3 Place Notre Dame, 49250 Beaufort-en-Anjou Ville Beaufort-en-Anjou Departement Maine-et-Loire

