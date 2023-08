Journées européènnes du patrimoine à Bayon-sur-Gironde Eglise Notre Dame Bayon-sur-Gironde, 16 septembre 2023, Bayon-sur-Gironde.

Bayon-sur-Gironde,Gironde

L’ église Notre Dame de Bayon-sur-Gironde est ouverte tous les jours de 9h à 18h..

2023-09-16 fin : 2023-09-17 18:00:00. .

Eglise Notre Dame chemin de l’église

Bayon-sur-Gironde 33710 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Notre Dame de Bayon-sur-Gironde church is open daily from 9am to 6pm.

La iglesia de Notre Dame de Bayon-sur-Gironde abre todos los días de 9:00 a 18:00.

Die Kirche Notre Dame in Bayon-sur-Gironde ist täglich von 9:00 bis 18:00 Uhr geöffnet.

