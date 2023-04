VINCENT NICLO RECITAL EGLISE NOTRE DAME AU CIERGE Épinal Catégories d’Évènement: Épinal

Vosges

VINCENT NICLO RECITAL EGLISE NOTRE DAME AU CIERGE, 9 mai 2023, Épinal . Épinal ,Vosges , VINCENT NICLO RECITAL 44 EUR Avenue De Lattre de Tassigny EGLISE NOTRE DAME AU CIERGE Épinal Vosges EGLISE NOTRE DAME AU CIERGE Avenue De Lattre de Tassigny

2023-05-09 – 2023-05-09

EGLISE NOTRE DAME AU CIERGE Avenue De Lattre de Tassigny

Épinal

Vosges . 44 EUR Le chanteur et Ténor Vincent Niclo a décidé de se produire dans des lieux de cultes en France et en Belgique accompagné de ses musiciens , il sera possible d’assister à son récital courant 2023 et pour lui ‘’ Chanter dans des lieux saints est un cadeau ‘’

En 2021, Vincent Niclo fêtait ses dix ans de carrière en sortant Dix ans déjà, un triple album comprenant 60 titres de son répertoire. La voix du ténor le plus populaire de France résonnera dans différents lieux de culte dans le cadre de sa tournée « Récital ». EGLISE NOTRE DAME AU CIERGE Avenue De Lattre de Tassigny Épinal

dernière mise à jour : 2023-02-25 par

Détails Catégories d’Évènement: Épinal, Vosges Autres Lieu Épinal Adresse Épinal Vosges EGLISE NOTRE DAME AU CIERGE Avenue De Lattre de Tassigny Ville Épinal Departement Vosges Tarif 44 EUR Lieu Ville EGLISE NOTRE DAME AU CIERGE Avenue De Lattre de Tassigny Épinal

Épinal Épinal Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/epinal /

VINCENT NICLO RECITAL EGLISE NOTRE DAME AU CIERGE 2023-05-09 was last modified: by VINCENT NICLO RECITAL EGLISE NOTRE DAME AU CIERGE Épinal 9 mai 2023 Avenue De Lattre de Tassigny EGLISE NOTRE DAME AU CIERGE Épinal Vosges EGLISE NOTRE DAME AU CIERGE EPINAL Vosges

Épinal Vosges