Visites libres de l’église Notre-Dame Eglise Notre-Dame Ardin, 16 septembre 2023, Ardin.

Ardin,Deux-Sèvres

A l’occasion des journées européennes du patrimoine, découvrez l’église Notre-Dame avec sa voûte en bois et ses vitraux contemporains (le samedi de 13h à 18h, le dimanche de 9h à 17h). Découvrez aussi le parcours « Les petites histoires du bourg d’Ardin » pour vous immerger dans l’histoire de notre commune (à télécharger sur mairie-ardin.fr)..

2023-09-16 fin : 2023-09-17 17:00:00. EUR.

Eglise Notre-Dame Place Dutaud

Ardin 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



On the occasion of the European Heritage Days, discover the Notre-Dame church with its wooden vault and contemporary stained-glass windows (Saturday, 1pm-6pm, Sunday, 9am-5pm). You can also discover the « Les petites histoires du bourg d’Ardin » trail to immerse yourself in the history of our commune (downloadable from mairie-ardin.fr).

Con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio, descubra la iglesia de Notre-Dame con su bóveda de madera y sus vidrieras contemporáneas (sábado, de 13:00 a 18:00 h, domingo, de 9:00 a 17:00 h). También puede descubrir el recorrido « Pequeñas historias del pueblo de Ardin » para sumergirse en la historia de nuestro pueblo (descargable en mairie-ardin.fr).

Entdecken Sie anlässlich der Europäischen Tage des Denkmals die Kirche Notre-Dame mit ihrem Holzgewölbe und den zeitgenössischen Glasfenstern (samstags von 13 bis 18 Uhr, sonntags von 9 bis 17 Uhr). Entdecken Sie auch den Rundgang « Les petites histoires du bourg d’Ardin », um in die Geschichte unserer Gemeinde einzutauchen (zum Herunterladen auf mairie-ardin.fr).

Mise à jour le 2023-08-17 par CC Val de Gâtine