Visite libre d'une église du XIIe siècle 16 et 17 septembre Gratuit. Entrée libre. Venez découvrir cet édifice religieux du XIIe siècle restauré partiellement, notamment sa voûte en croisée d'ogives. Des vitraux contemporains réalisés par Sylvie Blocher, artiste internationale, sont visibles. Église Notre-Dame Place Louis Dutaud, 79160 Ardin

Des éléments sculptés provenant de la première phase de construction sont visibles dans le mur du porche. Le clocher-porche, datant de la fin du XIVe siècle, présente le départ de l’archivolte du portail original. Deux groupes de statues représentant l’Annonciation et la Visitation, également datant du XIIe siècle, se trouvent au-dessus du portail d’entrée. Au cours du XIVe siècle, des modifications ont été apportées à l’église. Cela inclut le clocher-porche, les piliers et les départs des voûtes de la nef, ainsi que l’ajout d’un bas-côté à la structure d’origine. Aujourd’hui, la voûte a été remplacée par un plafond en bois. L’édifice présente un plan rectangulaire avec un chevet à trois pans, renforcé par des contreforts en éventail.

À l’avant, le clocher-porche massif et carré est agrémenté d’une tour sur le côté nord.

L’église a été agrandie avec l’ajout d’un bas-côté à gauche de la nef, s’intégrant dans le renforcement de la façade nord. Le portail d’entrée, de style gothique, est entouré d’une archivolte en arc brisé.

À l’intérieur, vous pourrez découvrir la tribune aménagée dans le clocher-porche. Parkings. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T13:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

